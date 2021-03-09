Москва, , 19:00 — REGNUM Приговор турецкого суда по делу об убийстве в 2019 г. российского посла Андрея Карлова положительно оценил МИД России, сообщили 9 марта в пресс-службе ведомства.

Андрей Карлов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжёлый след в истории современных российско-турецких отношений», — говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило надежду на то, что двусторонние связи России и Турции успешно прошли тяжёлое испытание.

Москва считает, что значительную долю ответственности за убийство Карлова «несут определенные круги», которые накануне покушения искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ вокруг российских действий в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу об убийстве 19 декабря 2016 г. Карлова сегодня, 9 марта, был вынесен приговор в отношении ряда причастных к организации этого теракта.

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