Москва, , 18:59 — REGNUM Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила свой прогноз роста ВВП России в 2021 году с прежних 2,8% до 2,7%. Об этом говорится в опубликованном 9 марта весеннем докладе организации.

В то же время ОЭСР повысила свой прогноз относительно роста российской экономики в 2022 году с 2,2% до 2,6%.

Также организация улучшила свою оценку восстановления мировой экономики в 2021 году. Теперь рост мирового ВВП ожидается на уровне 5,6% против 4,2% в предыдущем прогнозе. Пересмотр оценки в ОЭСР объясняют тем, что перспективы развития мировой экономики улучшились в связи с началом вакцинации от коронавируса.