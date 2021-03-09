Нью-Дели, , 19:11 — REGNUM Социальная сеть Instagram позволила делиться роликами из приложения Reels, похожего на сервис создания коротких роликов TikTok. Об этом 9 марта сообщил портал Bloomberg.

Reels, разработанный Facebook, пока что работает в тестовом режиме и доступен только на территории Индии.

Отметим, ранее Facebook уже предпринимал попытку создать аналог TikTok, выпустив приложение Lasso для устройств под управлением iOS и Android. Сейчас оно доступно для скачивания только в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ни для кого не является секретом то, что если Facebook не может купить какое-то популярное приложение или сервис, то компания просто создаёт их аналоги. Reels позволит пользователям Instagram создавать 15-секундные короткие ролики, в которые можно добавлять музыку и весь контент, который можно загрузить в сторис.