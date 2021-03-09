Саранск, , 18:56 — REGNUM Суд в Мордовии вынес приговор в отношении 61-летнего бывшего начальника бюро цветных металлов отдела материально-технического обеспечения ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» по ч.3,6 ст. 204 УК РФ, ч.2,5 ст.290 УК РФ («Коммерческий подкуп, получение взяток»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в 2014—2017 годах получил от представителей коммерческих организаций за лоббирование их интересов взятки на сумму 1,372 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным УЭБиПК МВД по Мордовии.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года в республике было завершено расследование уголовного дела ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») в отношении 34-летнего главного механика — начальника ремонтно-инструментального цеха федерального казенного предприятия «Саранский механический завод». По данным следствия, в 2019 году обвиняемый вместе с техническим директором завода путем обмана руководства предприятия похитили денежные средства на общую сумму около 1,5 млн рублей.

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