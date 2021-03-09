Бишкек, , 18:55 — REGNUM Узбекистан пообещал предоставить Киргизии $50 млн (3,7 млрд рублей) на воплощение в жизнь ряда экономических проектов. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по экономической и фискальной политике, состоявшемся сегодня, 9 марта.

Деньги узбекская сторона планирует выделить в рамках соглашения о создании Киргизско-Узбекского фонда развития.

По итогам заседания члены комитета одобрили ратификацию этого договора, который был подписан в декабре 2017 года во время официального визита в Узбекистан предыдущего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

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