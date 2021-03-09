Ярославль, 9 марта, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В 2021 году в Ярославле существенно сократились расходы на содержание улично-дорожной сети. Этот фактор мог повлиять на ситуацию с уборкой города после снегопадов и ледяного дождя в феврале. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Уборка Ярославля

Корреспондент ИА REGNUM проанализировал проекты бюджетов 2020 и 2021 годов. Как выяснилось, уже на стадии проекта на уборку дорог в Ярославле городские власти заложили меньше денег, чем год назад. При этом сократились как городские средства, так и средства областного бюджета.

По подсчётам корреспондента ИА REGNUM, в проекте бюджета Ярославля 2020 года на финансирование дорожного хозяйства, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них было запланировано 518,3 млн рублей, из них 250 млн выделялось из бюджета Ярославской области. В проекте бюджета 2021 года на аналогичные расходы было запланировано 436,4 млн рублей, из них 199,9 млн рублей — из бюджета Ярославской области.

Сравнение проектов бюджетов не является полностью корректным, так как в ходе исполнения в течение года в бюджет вносятся изменения, и реальные суммы могут значительно отличатся от плановых. Поэтому корреспондент ИА REGNUM обратился с запросом в мэрию Ярославля о том, сколько денег было потрачено на уборку в 2020 году и том, сколько запланировано на 2021 первый. Сумма средств, выделенных на текущий год, почти совпала с данными корреспонденту ИА REGNUM, взятыми из проекта бюджета.

«В 2021 году на содержание улично-дорожной сети выделено 431 349 515,00 руб. По муниципальному заданию МБУ «Горзеленхозстрой» производит уборку улично-дорожной сети первой и второй категорий во всех районах города. На содержание объектов дорожного хозяйства на 2021 год в муниципальном задании выделено 286 734 000,00 руб», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Дороги третьей и четвёртой категории в текущем году убирает не муниципальный «Горзеленхозстрой», а подрядные организации, работу которых контролируют территориальные администрации. На содержание объектов 3 и 4 категорий выделено 60 млн рублей. А вот данные о фактических затратах в 2020 году оказались ещё интереснее.

«В 2020 году на содержание улично-дорожной сети было потрачено 694 495 634,00 руб, из них 9 991 145,71 руб. на 3 и 4 категории», — сообщили в мэрии Ярославля.

Иначе говоря, в 2020 году на содержание улиц Ярославля было потрачено почти в 1,6 раза больше средств (694 млн), чем выделено в 2021-м (431 млн)! При этом сократились как средства городского бюджета, так и субсидии от региона.

Стремление логичное, если нужно экономить деньги бюджета. Напомним, бюджет Ярославля имеет максимально возможную закредитованность и должен около 7 млрд рублей. Однако очевидно, что при сокращении финансирования невозможно обеспечить нормальную уборку улиц. Особенно с учётом подорожания горюче-смазочных материалов, стоимости запчастей и росте зарплат.

Ранее ИА REGNUM писало о еще одной причине проблем с уборкой города — нехватке техники в МБУ «Горзеленхозстрой». Оно содержит улицы в основном с помощью техники, которую арендует у муниципального «Городского спецавтохозяйства». Но эта техника ранее убирала лишь два района города из шести.

Как пояснили в мэрии Ярославля уже после выхода этого материала, в течение 2021 года «будут происходить уточнения в бюджет и соответственно будет увеличиваться статья расходов на уборку города».

Обсудить проблему уборки Ярославля в ближайшее время намерены депутаты муниципалитета Ярославля. В любом случае, властям стоит сделать выводы из февральского коллапса.