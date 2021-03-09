Москва, , 18:50 — REGNUM Новая инициатива требует провести грань, чтобы отличить фейковую информацию от экономических прогнозов, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Александр Тонконог.

Он прокомментировал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания.

«Действительно, в информационном обществе очень многие процессы зависят от подачи информации, и распространение фейков может привести к ненужному потребительскому ажиотажу и к повышению цен на важные продукты питания. Но сейчас, в текущей экономической ситуации, цены на продукты, товары, услуги и так регулярно растут. Очень сложно найти ту грань, которая бы отличала фейковую информацию от реальных, пусть и пессимистических прогнозов относительно роста цен на продовольствие. В связи с этим под статью о распространении фейков можно будет при желании подвести прогнозы аналитиков-экономистов, статьи журналистов, комментарии предпринимателей. Вызывает вопросы и ответственность за распространение фейковой информации: до трех лет лишения свободы. Напомним, что подобные сроки суды присуждают за совершение преступлений против собственности, против личности. Имеет ли смысл столь «драконовская» ответственность за распространение непроверенной информации?» — задался вопросом эксперт.

Он предположил, что подобная статья УК, в случае ее введения, станет очередным инструментом давления на неугодные средства массовой информации, общественных и политических деятелей.

«Также стоит отметить, что «палочная система» в органах правопорядка приведет к тому, что полицейские будут целенаправленно отслеживать любые размышления в Интернете на тему роста цен и привлекать людей к уголовной ответственности, что повлечет дополнительную нагрузку на суды, а в некоторых случаях и на пенитенциарную систему. Еще один проблемный момент — определение степени вины. Доказать факт распространения фейковой информации о росте цен на продукты очень сложно, хотя бы по той причине, что такие размышления носят характер прогнозов. А если прогноз сбудется и цены действительно вырастут? Как быть в такой ситуации — оправдывать человека и отменять наказание? В общем, вопросов по данному законопроекту пока больше, чем ответов на них», — отметил адвокат.