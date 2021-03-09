Брюссель, , 18:50 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз является лидером по сотрудничеству с менее благополучными странами в деле борьбы с коронавирусом.

Об этом Мишель заявил в опубликованном 9 марта письменном обращении.

При этом он призвал не давать Китаю и России «вводить себя в заблуждение» по вопросу помощи в вакцинации. По его словам, Пекин и Москва организуют «ограниченные, но широко освещаемые в СМИ зарубежные поставки вакцин от коронавируса», но при этом якобы «отстают» от ЕС в вакцинации своего населения.

«Я поражаюсь, когда слышу, что Европу обвиняют в недостаточной солидарности… С самого начала Европа активно выступала за международные усилия и поддерживала принцип, согласно которому вакцины должны быть доступны во всем мире», — написал Мишель.

В подтверждение своих слов глава Евросовета напомнил о финансировании Евросоюзом международной инициативы COVAX, направленной на обеспечение вакцинами неблагополучных стран.

Кроме того, Мишель пообещал помощь вакцинами таким неблагополучным странам, как Грузия, Молдавия и Украина.

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