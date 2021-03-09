Пекин, , 18:49 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поздравления Китаю в связи с важными историческими достижениями страны в борьбе с бедностью. Об этом 9 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что соответствующее послание было адресовано председателю КНР Си Цзиньпину и китайскому правительству.

По слова генсека ООН, это китайское достижение является выдающимся и вносит огромный вклад в создание процветающего мира в рамках Целей устойчивого развития до 2030 года. Высоко оценив деятельность Си Цзиньпина, А. Гутерриш отметил важность китайского опыта для всего мирового сообщества, особенно для развивающихся и наиболее бедных стран. Глава ООН также выразил уверенность в новых будущих успехах КНР по пути реализации инновационной «зеленой» модели развития.