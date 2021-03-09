Пекин, , 18:48 — REGNUM Поздравления Ахмеду Абу аль-Гейту в связи с повторным вступлением в должность генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) направил глава МИД КНР Ван И, сообщает 9 марта Синьхуа.

Ван И Fmprc.gov.cn

В послании руководитель китайской дипломатии отметил непрерывное углубление стратегического доверия межу КНР и ЛАГ, широкое развитие всесторонних обменов и сотрудничества, взаимную поддержку на международной арене, в том числе в борьбе с эпидемией коронавируса.

Ван И высказал готовность к совместной работе с А. А. аль-Гейтом по реализации решений девятого министерского совещания Форума китайско-арабского сотрудничества, связанных с подготовкой первого Китайско-арабского саммита. Особо отмечено, что взаимодействие сторон направлено на укрепление стратегического партнерства и формирование китайско-арабского сообщества единой судьбы.