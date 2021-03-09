Подгорица, , 18:47 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Черногории с B + до B со стабильным прогнозом.

Это самый низкий кредитный рейтинг Черногории с момента обретения независимости в 2006 году.

В качестве причин были названы ослабление финансового и платежного баланса страны и падение ВВП на 15,5%. Они прогнозируют, что в среднесрочной перспективе государственный долг составит в среднем почти 80% ВВП, что примерно на двадцать процентных пунктов выше прогнозов S&P до пандемии, и ожидают постепенного восстановления экономики, которое будет зависеть от глобального прогресса в вакцинации.

Они также отмечают, что доля внешнего долга в общей сумме увеличилась в Черногории, указывая на растущую взаимозависимость фискальных и внешних дисбалансов.

S&P заявляет, что, учитывая экономический спад из-за краха и ослабление фискальной позиции, они ожидают, что дефицит государственных финансов упадет примерно до 3 процентов ВВП к 2023 году. Однако «существует риск того, что власти не смогут для контроля текущих расходов с учетом истории слабого контроля, неоднородного характера новой правящей коалиции и незначительного парламентского большинства «, — говорится в сообщении S&P.