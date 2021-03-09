Петрозаводск, 9 марта, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Власти Республики Карелия планируют ввести туристический сбор в наиболее привлекательных для гостей районах Приладожья, в первую очередь в Сортавальском и Лахденпохском районах. Об этом 9 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков в рамках встречи, посвященной социально-экономическому развитию Сортавальского района.

Владислав Краев ИА REGNUM Горный парк «Рускеала»

По его словам, туристический сбор будет взиматься с организованных туристов, которые приезжают в популярные у путешественников места региона, такие как горный парк Рускеала.

Во время обсуждения с подчиненными данного вопроса губернатор указал, что властям республики важно мнение местных жителей на этот счет, а не туристических компаний, которые, к слову, воспринимают такую перспективу без особого энтузиазма.

Все собранные от туристического сбора средства будут направляться на обустройство района, уборку мусора, развитие инфраструктуры и медицины.

«Это должна быть небольшая сумма, пусть это будет хоть десять рублей. Только за прошлый год Рускеалу посетило 400 тысяч туристов <…> Это уже миллионы рублей, — подытожил Парфенчиков. — Это хорошие деньги».