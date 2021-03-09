Пекин, , 18:43 — REGNUM Китай в прошлом году израсходовал на медицинские мероприятия и нужды, связанные с борьбой против эпидемии коронавируса, общую сумму около 2,84 млрд юаней (примерно 434 млн долларов). Об этом 9 марта сообщает Синьхуа со ссылкой на доклад, опубликованный Государственным управлением медицинского обеспечения КНР.

Из этой суммы, по отчету, около 1,63 млрд юаней были покрыты фондами медицинского страхования. На пике эпидемии в стране были приняты экстренные меры для предотвращения из-за проблем с оплатой затруднений с оказанием своевременной медицинской помощи заболевшим. За счет строгого государственного контроля, включая внесение предметов медицинского назначения и препаратов для лечения коронавируса в страховое покрытие, удалось снизить цены на реагенты для тестов на нуклеиновые кислоты и антитела соответственно на 70% и 40%.