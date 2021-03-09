Йошкар-Ола, , 18:43 — REGNUM Культурная программа, посвящённая 100-летию образования Марий Эл, не была завершена в связи с действием ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Сейчас республика готовится к проведению концерта, который состоится в Государственном Кремлёвском дворце, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам главы региона Александра Евстифеева, сейчас определена дата — это 25 июня. Глава минкульта республики Константин Иванов отметил, что на этот раз концерт не должен быть перенесён.

«Сегодня есть информация, что Кремлевский дворец будет открываться. Первые мероприятия прошли в преддверии 8 Марта. Далее сама труппа Кремлевского дворца будет выступать, и организаторы уверяют, что к лету мы сможем представить свой концерт», — пояснил он.

Часть концерта уже была представлена на сцене театра Марий Эл, также в Москву будут привезена передвижная выставка «Марийская земля — очарование России».

Как сообщало ИА REGNUM, день образования республики отмечается в Марий Эл вместе с Днем народного единства 4 ноября. Старт подготовке к празднованию глава республики дал 4 ноября 2019 года. В 2020 году в период юбилея в республике действовали ограничительные меры для учреждений культуры, и празднование прошло в несколько сжатом формате.