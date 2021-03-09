Вашингтон, , 19:12 — REGNUM В Техасе началось секретное строительство одного из проектов основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Предположительно, это завод по разработке огромной батареи, которая сможет спасти штат от перебоев с электричеством, пишет 9 марта Bloomberg.

Недалеко от Хьюстона появились рабочие в касках с логотипом Tesla и оборудование, спрятанное под чехлами. Изучив регистрацию компании-монтажника и детали производства, корреспонденты агентства полагают, что предприятие принадлежит Маску, который решил помочь энергораспределительной сети Техаса.

Работу ведет дочерняя компания Маска Gambit Energy Storage LLC, ранее разработавшая проекты батарей емкостью в 100 МВт.

Батарею около Хьюстона могут запустить уже к июню. Власти штата не имеют информации о мощности объекта. В Tesla и Gambit Energy Storage отказалась комментировать проект.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск сообщил о строительстве нового города под названием Starbase на территории американского штата Техас.