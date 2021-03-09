Пекин, , 18:42 — REGNUM МИД КНР выступил с резкой критикой британского регулирующего органа в сфере вещания Ofcom, призвав «некоторых лиц» немедленно прекратить политические провокации против Китая. Об этом 9 марта сообщает Синьхуа, ссылаясь на соответствующее заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня.

Заявление дипломата является официальным комментарием китайского МИД на штраф, наложенный британским ведомством на китайскую компанию CGTN в размере 225 тыс. фунтов стерлингов с формулировкой «за нарушение правил справедливости, конфиденциальности и должной беспристрастности». Причем, это произошло уже после отзыва лицензии CGTN на вещание на территории Соединенного Королевства.

Выразив обеспокоенность этим решением, Чжао Лицзянь заявил протест против искусственных препятствий, создаваемых британскими информационными властями китайским СМИ. Англоязычный спутниковый канал CGTN, по его словам, всегда придерживается объективности и беспристрастности в своих материалах. Поэтому приняв такое решение, Ofcom наглядно продемонстрировал идеологические предубеждения против КНР. Это шаг, по мнению МИД КНР, является не чем иным, как неприкрытым политическим давлением.