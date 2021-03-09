Санкт-Петербург, 9 марта, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В правительстве Санкт-Петербурга вновь перераспределили полномочия между вице-губернаторами. На заседании так называемого «малого правительства» в Смольном во вторник, 9 марта, об этом объявил губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Так, руководитель администрации губернатора Валерий Пикалёв возьмет под свою ответственность комитет имущественных отношений, который временно находился в зоне влияния «финансового» вице-губернатора Эдуарда Батанова, а ранее курировался уволившимся вице-губернатором Евгением Елиным.

Кроме того, комитет по межнациональным отношениям вместо Пикалёва отныне будет курировать вице-губернатор Александр Бельский, который занимается вопросами внутренней политики, сообщает «Фонтанка».

Напомним, как сообщалось ранее, из-за ухода Елина деятельность комитета по экономической политике и стратегическому планированию, а также комитета по промышленной политике, инновациям и торговле на время отдали «транспортному» вице-губернатору Максиму Соколову.