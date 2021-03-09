Приштина, , 18:45 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 9 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 2410 образцов в крае выявили 444 носителя коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Уже неделю в Косово отмечается рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса. Ещё 452 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

По официальным данным, всего в Косово выявлены 74 079 случаев заражения коронавирусом. 62 650 пациентов уже здоровы. 1668 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 13 пациентов с COVID-19. Лечение проходит 9761 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили 587 носителей коронавируса