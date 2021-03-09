Подгорица, , 18:41 — REGNUM Heritage Foundation опубликовал Индекс экономических свобод на 2021 год.

Рейтинг основан на данных за 2019 год и первую половину 2020 года, а также на данных о среднем дефиците бюджета стран за прошедшие три года.

Черногория улучшила свое положение на 11 позиций в рейтинге из 178 стран благодаря реформам, завершившимся в первой половине 2020 года. Таким образом, она заняла 80-е место, улучшив свое положение в группе умеренно свободных стран.

Меньшее количество баллов было получено Черногорией по показателям свободной торговли, налоговой нагрузки и прав собственности.