Великий Новгород, 9 марта, 2021, 19:08 — ИА Регнум. В Новгородской области израсходовали 89% от общего объема поступившей в регион вакцины от коронавируса в количестве более 24 тыс. комплектов. Об этом стало известно на состоявшемся 9 марта заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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По данным министерства здравоохранения Новгородской области, первый этап вакцинации прошли 21 520 жителей, полностью завершили вакцинацию 7287 человек.

«План по исполнению вакцинации в регионе сегодня выполнен на 7,49% при среднем показателе по стране — 6,87%. Процент использования поступившей в область вакцины составляет 89%, что также превышает общероссийский показатель в 80%», — отметили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Губернатор региона Андрей Никитин потребовал до конца использовать остающуюся в регионе вакцину перед поступлением следующей партии, которая ожидается не ранее 16 марта.

«Все, кто уже записался на вакцинацию, будут внесены в лист ожидания и приглашены на прививку, как только вакцина поступит в регион. Сейчас начата запись на месяц вперед», — пояснили в пресс-центре областного правительства.