Москва, , 18:38 — REGNUM Федеральный бюджет РФ за январь-февраль 2021 года исполнен с дефицитом в размере 644,899 млрд рублей, следует из материалов Федерального казначейства.

По состоянию на 1 марта, доходы бюджета составили 2,755 трлн рублей, расходы — 3,4 трлн рублей.

Напомним, за аналогичный период 2020 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 272,107 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении дефицит бюджета вырос в 2,4 раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин оценил исполнение расходов на национальные проекты в 2021 году