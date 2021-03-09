Киев, , 18:37 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать санкции власти в отношении лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и политические последствия этого решения президента Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 марта.

Так, журналист и политический эксперт Вячеслав Чечило отмечает, что на Украине сейчас есть только две реально оппозиционные силы — это партия Порошенко и партия Медведчука, а «все остальные готовы подмахивать власти».

«И тем занятнее наблюдать за тем, как власть относится к оппозиции. На Порошенко выворачивают ушаты грязи — спустили ручных «лидеров мнений» с мелкими придирками, попытками высмеять, перекрутить какие-то слова и придраться к фразе пятилетней давности. Т. е. по отношению к нему используют тот же арсенал, который «порохоботы» использовали против оппонентов самого Порошенко. А вот Медведчука просто лишили права критиковать, объявив врагом. Нет человека — нет проблемы», — констатировал эксперт.

Чечило считает, что такая политика приведет режим Зеленского к краху.

«Нынешняя власть нетерпима к любой критике, кроме критики «сверху» — со стороны Семипосольщины, поскольку «деньги очень нужны». Режим демонстрирует все признаки авторитарности, недемократичности и зависимости от внешних сил. С традиционным для таких режимов довеском в виде криворукости и вороватости. Пацаны совершенно не уникальны, но и финал их тоже будет совершенно не уникальным», — спрогнозировал он.

В свою очередь, политтехнолог Владимир Третьяков не согласился с Чечило, напомнив, что за последний месяц представители «Европейской солидарности» Порошенко публично изъявили готовность создать коалицию с партией Зеленского.

«И у Порошенко, и у Тимошенко только за последний месяц прямо заявили, что готовы в коалицию со «слугами» Зеленского в Верховной Раде. Да и идеология у них одинаковая — НАТО, ЕС, США. За продажу земли тоже голосовали «слуги» + «Голос» + ЕС Порошенко. Так в чем оппозиционность? Просто места возле кормушки не хватило», — отметил он.

«Если судить по делам, то сами «зеленые» показывают, что считают своим главным противником Медведчука и борются с его влиянием», — подчеркнул политтехнолог.

По мнению Третьякова, главная причина атаки на Медведчука заключается в том, что избиратели Зеленского массово уходят именно к «Оппозиционной платформе — За жизнь», что показывает практически все опросы за последний год.

«Например, «Социальный мониторинг» дает ОПЗЖ 21,3%, т. е. разрыв со «слугами» меньше статистической погрешности. Поэтому логично, что его воспринимают как главного конкурента», — привел данные социологического исследования политтехнолог.

В то же время Третьяков уверен, что в партии Владимира Зеленского воспринимают Петра Порошенко как идейно близкого политика.

«Отсюда и попытки выбить у него медиаресурсы, и объявить санкции, и т. п. Логично, что все усилия бросают против главного конкурента. Конечно, Порошенко они тоже воспринимают как оппонента, но идейно близкого — как сказал экс-премьер Гончарук, «последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно», и на несколько порядков менее опасного», — заключил политтехнолог.

ИА REGNUM напоминает, что 9 марта многие центральные СМИ Украины сообщили, что ранее в этот день в Службе безопасности Украины допросили Медведчука «в одном из уголовных производств». Официального подтверждения этой информации и дополнительных подробностей в настоящий момент нет.