Анкара, 9 марта 2021, 18:44 — REGNUM Глава партии «Будущее» и бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу раскритиковал внешнюю политику страны в интервью телеканалу Sabah 9 марта.
Затронув присутствие Турции в Восточном Средиземноморье, Давутоглу предположил, что Анкара отдалилась от ЕС и что турецкое правительство проводит предвзятую внешнюю политику, поэтому, по его словам, Анкара потеряла всех региональных партнеров.
Давутоглу отметил, что Турция изолирована в регионе из-за своего политического курса.
По его словам, отдаление Турции от Европейского союза усилилось после выборов и конституционного референдума 2017 года.
Касаясь внутренней политики, Давутоглу высказал мнение, что сейчас правительство «стремится создать турецкую конституцию на основе китайской модели».
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