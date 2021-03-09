Анкара, , 18:44 — REGNUM Глава партии «Будущее» и бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу раскритиковал внешнюю политику страны в интервью телеканалу Sabah 9 марта.

Затронув присутствие Турции в Восточном Средиземноморье, Давутоглу предположил, что Анкара отдалилась от ЕС и что турецкое правительство проводит предвзятую внешнюю политику, поэтому, по его словам, Анкара потеряла всех региональных партнеров.

Давутоглу отметил, что Турция изолирована в регионе из-за своего политического курса.

«Турция не смогла проводить последовательную политику, и я это осуждаю. Если бы Турция продолжила проводить ту внешнюю политику в отношении Европейского союза, которую я передал своему преемнику после ухода, то греко-турецкий кризис бы не разразился». Давутоглу

По его словам, отдаление Турции от Европейского союза усилилось после выборов и конституционного референдума 2017 года.

Касаясь внутренней политики, Давутоглу высказал мнение, что сейчас правительство «стремится создать турецкую конституцию на основе китайской модели».

Давутоглу «Во время моего пребывания в должности премьер-министра Турция поддерживала хорошие отношения с Китаем. Но мы никогда не говорили о том, что будем следовать китайской модели. Мы выступали за европейскую модель как демократическую цель. Турция в настоящее время постоянно уходит от модели демократии и правительства европейского стиля».

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