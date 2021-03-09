Париж, 9 марта 2021, 18:34 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго утверждает, что не была поставлена в известность об эвакуации парижан с набережных Сены в прошедшие выходные, и требует адаптации комендантского часа в столице. Об этом 8 марта сообщает France Inter.

Анн Идальго
Анн Идальго
Jacques Paquier

«Объективно уже больше года можно сказать, что французы, парижане, очень разумны. Меня шокировали эти кадры, меня не предупредили, это очень шокирует меня», — сказала Анн Идальго в интервью France Inter о действиях полиции на набережных Сены. Также она заявила, что собирается узнать у префекта полиции «о юридической основе этого вмешательства».

Анн Идальго призывает власть к адаптации комендантского часа в столице, так как этот комендантский час создает много трудностей, особенно в общественном транспорте. «В Париже 18 часов это самый разгар дня», — заявила она.

На вопрос об идее мэрии о введении в столице трехнедельного карантина, мэр выразилась следующим образом «Это не моя идея, и не та манера, в которой я работаю. У меня не было мыслей о карантине. Это что-то немыслимое для наших сограждан. Единственный способ выйти из этого [ограничений связанных с коронавирусом] — ускорить вакцинацию».

Напомним, что не так давно мэрия Парижа предложила правительству ввести в столице трехнедельный карантин. Также в связи с коронавирусными ограничениями полицейские выгоняли парижан с набережных Сены.

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