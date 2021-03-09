Париж, , 18:34 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго утверждает, что не была поставлена в известность об эвакуации парижан с набережных Сены в прошедшие выходные, и требует адаптации комендантского часа в столице. Об этом 8 марта сообщает France Inter.

Анн Идальго Jacques Paquier

«Объективно уже больше года можно сказать, что французы, парижане, очень разумны. Меня шокировали эти кадры, меня не предупредили, это очень шокирует меня», — сказала Анн Идальго в интервью France Inter о действиях полиции на набережных Сены. Также она заявила, что собирается узнать у префекта полиции «о юридической основе этого вмешательства».

Анн Идальго призывает власть к адаптации комендантского часа в столице, так как этот комендантский час создает много трудностей, особенно в общественном транспорте. «В Париже 18 часов это самый разгар дня», — заявила она.

На вопрос об идее мэрии о введении в столице трехнедельного карантина, мэр выразилась следующим образом «Это не моя идея, и не та манера, в которой я работаю. У меня не было мыслей о карантине. Это что-то немыслимое для наших сограждан. Единственный способ выйти из этого [ограничений связанных с коронавирусом] — ускорить вакцинацию».

Напомним, что не так давно мэрия Парижа предложила правительству ввести в столице трехнедельный карантин. Также в связи с коронавирусными ограничениями полицейские выгоняли парижан с набережных Сены.

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