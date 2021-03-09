Ижевск, , 18:32 — REGNUM В рамках инвестиционной программы, рассчитанной до 2030 года, на обновление систем водоканала Ижевска направят 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Уточняется, что в настоящее время степень износа ижевских систем водоснабжения и водоотведения составляет 60%, что приводит к регулярным авариям на трубопроводах.

В частности, более 9 млрд рублей направят на строительство цеха гипохлорита натрия, что обеспечит более безопасную очистку воду, чем с использованием хлора. Также планируется создать систему повторного использования промывных вод. Будет построено 188 км сетей ливневой канализации, 48 км ливневки намерены реконструировать. Также Ижевск нуждается в 40 локальных очистных сооружениях.

На модернизацию самых проблемных участков, которые уже определены, направят 1 млрд рублей.

В пресс-службе отметили, что финансироваться программа будет за счет средств коммерческих кредитов, договоров лизинга, энергосервисных контрактов, а также тарифной составляющей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города Олег Бекмеметьев говорил, что в январе-феврале на сетях водопровода и канализации в Ижевске произошло 82 порыва, что на 53 аварии меньше аналогичного периода прошлого года. Чаще всего порывы происходят на чугунных трубопроводах, которым несколько десятков лет.

«В 2021 году Ижводоканал в рамках инвестиционной программы реконструирует и построит более 5 км водопроводных сетей и 3,5 км сетей водоотведения», — отмечал мэр.