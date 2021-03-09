Амстердам, 9 марта 2021, 18:32 — REGNUM В Нидерландах начнётся вакцинация от коронавируса пожилых людей препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Соответствующее решение одобрил 9 марта национальный совет здравоохранения.
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«Совет здравоохранения рекомендует вакцину AstraZeneca к использованию лицами старше 65 лет», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что людям, переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев, рекомендуется делать только одну дозу препарата.
Напомним, ранее сегодня власти Норвегии также одобрили применение вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет.
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