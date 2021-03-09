Киев, , 18:27 — REGNUM В Одессе 54-летняя женщина подожгла входные двери отделения Пенсионного фонда в одном из районных отделений города.

Об этом 9 марта сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции в Одесской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

В полиции уточнили, что женщина облила двери горючим вещество и подожгла их.

Правоохранители сообщают, что возгорание было оперативно ликвидировано бригадой пожарных, в результате пожара пострадавших нет. Поскольку 8 марта на Украине государственный праздник, отделение фонда в этот день не работало.

Дело заведено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Местные СМИ цитируют слова одного из сотрудников одесской полиции о том, что свой поступок женщина объяснила несогласием с размером пенсии, которую ей назначили накануне.

ИА REGNUM напоминает, что 1 марта на Украине по решению правительства произошла индексация пенсий, которая, как заявили власти, повлияла на сумму пенсионных выплат в сторону увеличения для почти 8 млн пенсионеров, что составило72% от общего числа пенсионеров.