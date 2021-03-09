Улан-Батор, , 18:24 — REGNUM В Монголии выявлено 77 случаев заражения коронавирусом. Это новый суточный рекорд. Ранее, 23 декабря 2020 года были выявлены 57, 19 февраля — 58, а 6 февраля 2021 года — 61 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Все выявленные за минувшие сутки случаи зарегистрированы в столице Монголии. Таким образом количество выявленных случаев в Улан-Баторе достигло 2306, в стране — 2 634. 2 442 из них уже выздоровели.

Напомним, с 23 февраля в Монголии началась вакцинация. На 5 марта первую дозу вакцины получили 15 432 людей. В первую очередь вакцинируются медики и члены команд, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с COVID.

В Монголии для вакцинации используют препараты «АстраЗенека», «Синофарм» и «Спутник V».