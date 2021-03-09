Великий Новгород, , 18:34 — REGNUM В связи с продолжающимся снижение заболеваемости COVID-19 в Новгородской области вновь будут смягчены ограничения, введенные ранее для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил 9 марта пресс-центр правительства Новгородской области.

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По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю в регионе подтвержден 431 случай заражения, что меньше на 20% по сравнению с позапрошлой неделей, при этом заболеваемость снизилась во всех возрастных группах.

В областных стационарах с ковидом лечатся 596 человек, свободно 46% отведенных под таких пациентов коек, на амбулаторном лечении — более полутора тысяч человек.

На заседании регионального оперштаба губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил о послаблениях антиковидного режима в регионе.

В частности, на торжественную церемонию бракосочетания можно будет пригласить до 25 человек, включая фотографа и видеооператора.

Будет разрешено проведение спортивных соревнований, физкультурных мероприятий в крытых залах при наполняемости для зрителей не более 25% мест. Отменяется требование к новгородским спортсменам о предъявлении справки об отсутствии коронавируса при проведении тренировок и соревнований. Для спортсменов из других регионов данное требование сохраняется.

«Хотел бы подчеркнуть, что базовые вещи, такие как соблюдение масочного режима в общественных местах и в транспорте сохраняются и будут сохранятся до тех пор, пока мы не добьемся определенных показателей по вакцинации», — отметил Андрей Никитин.

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