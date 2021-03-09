Минск, , 18:22 — REGNUM Решение Международного олимпийского комитета не признавать Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии — это политическая игра, говорится в опубликованном 9 марта заявлении НОК.

«Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип «спорта вне политики», — говорится в сообщении.

Белорусская сторона отметила, что МОК поступил бездоказательно, поскольку основывался в своём решении «на субъективизме и политике «двойных стандартов». В Минске добавили, что считают антибелорусское решение МОК потерей лица международной организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Лукашенко, сын белорусского президента Александра Лукашенко, был в конце прошлого месяца назначен главой НОК Белоруссии. Накануне, 8 марта, МОК объявил, что не признаёт этого назначения.

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