Киев, , 18:20 — REGNUM Украина вместе с партнерами из США и Великобритании в настоящий момент реализует проект по установке дополнительных телевизионных вышек на линии разграничения в Донбассе, заявил на форуме 9 марта президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский уточнил, что с помощью этих вышек будет транслироваться сигнал украинских телеканалов, в том числе и на неподконтрольные территории.

Украинские СМИ напоминают, что государственный круглосуточный развлекательно-информационный телеканал «Дом» сейчас вещает на Донбасс и Крым с помощью 18 передатчиков, из которых 5 приходится на Луганскую область, 7 — на Донецкую, и 6 — на Крым.

Также в контексте вопроса телевещания Зеленский заявил, что украинские телеканалы должны увеличивать объемы качественного контента, который будет способствовать созданию положительного имиджа страны в мире.

ИА REGNUM напоминает, что в конце февраля назначенный Киевом глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что к 24 августа нынешнего года, к 30-летию независимости Украины, в регионе обязательно запустят телевизионную вышку высотой 150 метров — «которая, наконец, покроет полностью временно оккупированную территорию до границы с Российской Федерацией».