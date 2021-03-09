Москва, , 18:20 — REGNUM Общероссийская общественная организация федерация биатлона «Союз биатлонистов России» (СБР) подала иск к своему экс-президенту Владимиру Драчеву. Об этом следует из опубликованного определения арбитражного суда Москвы.

В иске, поступившем 26 февраля, заявлено требование «об обязании предоставить документы». Другие подробности не сообщаются. Суд назначил предварительное заседание на 21 апреля.

В июле 2020 г. Драчев сложил с себя полномочия президента СБР, новым главой федерации стал Виктор Майгуров.