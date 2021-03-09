Москва, 9 марта 2021, 18:19 — REGNUM Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 марта составило 293,7 млрд рублей или 13,1% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.
Согласно данным ведомства, лидируют по исполнению расходов национальные проекты «Жильё и городская среда» — 24,9%, «Здравоохранение» — 21,9%, «Демография» — 20%.
Исполнение расходов по национальному проекту «Культура» составляет 12,2%, «Наука и университеты» — 8,7%, «Производительность труда» — 5,7%, «Безопасные качественные дороги» — 5,3%, «Образование» — 4,5%, «Международная кооперация и экспорт» — 4%.
Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры исполнены на 5,9%.
Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 3,7%, «Цифровая экономика» — 3,4%, «Экология» — 2,9%.