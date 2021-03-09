История вопроса

В 2018 году в России были приняты национальные проекты на период с 2019 по 2024 год, которые опосредованно являются преемниками нацпроектов, принятых в 2005 году. Новые проекты федерального масштаба разработаны по трём основным направлениям - экономический рост, человеческий капитал и комфортная среда для жизни. Владимир Путин подписал указ, утверждающий нацпроекты, 7 мая 2018 года.