Нижний Новгород, , 18:19 — REGNUM Сводная рота военнослужащих Вооруженных сил Белоруссии отправилась в Нижегородскую область для участия в совместных тактических учениях, сообщает 9 марта белорусское военное ведомство.

В составе роты — мотострелки и танкисты.

«Cводная рота белорусских военнослужащих отправилась на полигон Мулино в Нижегородской области. Мотострелки и танкисты примут участие в совместном белорусско-российском тактическом учении», — сообщил телеграм-канал Минобороны Белоруссии.

«Тематика и задачи учения определены с учетом опыта современных войн и локальных конфликтов. Военнослужащие отработают вопрос борьбы с беспилотными летательными аппаратами условного противника», — указано в сообщении.

Уточняется, что манёвры в Нижегородской области являются подготовительным этапом совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2021».

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