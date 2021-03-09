Владикавказ, , 18:19 — REGNUM В Северной Осетии попались на вымогательстве взятки в размере 500 тыс. рублей двое сотрудников МВД. Один из задержанных — 40-летний полковник полиции, начальник отделения в сфере легального оборота управления по контролю за оборотом наркотиков, другой — 37-летний майор полиции, оперуполномоченный этого же подразделения. Оба стали фигурантами уголовного дела, им избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили 9 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей дела известно, что факт взятки был зафиксирован сотрудниками управления ФСБ еще в декабре 2020 года. Обвиняемые в ходе обыска обнаружили у одной их жительниц города Владикавказа 24 таблетки лекарственного препарата «Лирика». Они пригрозили уголовным делом за его хранение, хотя по закону уголовная ответственность за это не предусмотрена.

В обмен за отказ от уголовного преследования полицейские потребовали через посредника передать им полмиллиона рублей. При передаче денег злоумышленников задержали с поличным. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, а также возможные факты подобных действий со стороны обвиняемых.

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