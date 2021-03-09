Екатеринбург, , 18:20 — REGNUM В Екатеринбурге запустили проект по ремонту комнат для детей с особенностями развития. Об этом сообщил депутат гордумы Тимофей Жуков в соцсети «ВКонтакте».

Помощь будет оказана тем, где матери воспитывают таких детей в одиночку. Сейчас организаторы проекта собирают людей, которые могли бы помочь руками или добыть стройматериалы и мебель.

«Будем стараться создавать «маленькую страну» в маленьких детских комнатках, в которых наши герои проводят очень много времени своей жизни», — сказал Жуков.

Уже есть две первые семьи, которые согласились на ремонт. Планируется, что каждый месяц удастся обновить по одной комнате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге передали ключи от квартир более 150 детям-сиротам.

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