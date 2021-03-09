Тамбов, , 18:16 — REGNUM Вратарь футбольного клуба «Тамбов» Сергей Рыжиков покинет команду в ближайшее время. Об этом 9 марта сообщает Metaratings.

«Осталось утрясти формальности с клубом. А пока прекращаю трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. … Просто хочу побыть с семьей. Скорее всего, все идет к завершению карьеры», — отметил Рыжиков.

«Тамбов» столкнулся с финансовыми трудностями, из-за которых под вопросом — участие команды в оставшихся матчах сезона. По данным Рыжикова, он не получает зарплату 5 месяцев.