Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Американский радиотелескоп «Аресибо» в Пуэрто-Рико обрушился из-за устаревших тросов. Национальный научный фонд США (NFS) обратился в Конгресс США с просьбой выделить средства на ремонт научного проекта, сообщает 9 марта SpaceNews.

NFS составил отчет для Конгресса в рамках законодательства, регулирующего финансирование научных проектов.

По предварительным оценкам, на уборку территории от обломков и осколков радиотелескопа и восстановление экологии среды уйдет от $30 до $50 млн. Это в несколько раз превышает годовой бюджет обсерватории.

Напомним, что национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) использует «Аресибо», в том числе, для исследования астероидов, несущих угрозу для нашей планеты. Однако у NASA нету средств на восстановление проекта.

Пока США решают, где взять деньги на ремонт, Китай предложил использование своего нового радиотелескопа FAST в качестве планетарного радара. На сегодняшний день это один из передовых телескопов, имеющий антенну диаметром в 500 метров.