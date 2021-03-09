Ликино-Дулёво, Московская область, , 18:53 — REGNUM Подозреваемый в убийстве женщины и троих её внуков в подмосковном городе Ликино-Дулево арестован 32-летний местный житель. Об этом 9 марта сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, пострадавшая перестала выходить на связь с родственниками с 16:00 7 марта. При этом металлическая дверь в квартире была закрыта изнутри на замок и щеколду. Из-за этого сотрудникам МЧС пришлось спиливать дверь. Попав в квартиру, следователи обнаружили тела четырех членов семьи, а также там находился 32-летний племянник погибшей в неадекватном состоянии.

«По данным эксперта, в крови подозреваемого обнаружен алкоголь и наркотическое вещество. Кроме этого установлено, что в 2020 году мужчина находился на стационарном лечении в психиатрической больнице», — отмечено в сообщении.

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