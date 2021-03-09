Москва, , 18:13 — REGNUM В России чаще всего к услугам нелегальных ипотечных финансовых институтов прибегают наименее социально защищённые категории населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что власти РФ ужесточают требования к организациям, которые могут выдавать ипотечный кредит.

«Это будет способствовать уходу недобросовестных игроков с рынка, а права граждан окажутся лучше защищены, — сказала Степанова. — Прежде всего эта мера коснется недобросовестных кредиторов, часто маскирующихся под микрофинансовые организации (МФО). МФО с ноября 2020 года законодательно запрещено заключать договоры займа с физическими лицами под залог жилой недвижимости, даже если это жилье не является единственным. Ранее эта мера существенно снизила риски жителей РФ лишиться жилья, взяв микрозаем. Однако в настоящее время требуется защита прав граждан, передавших свое единственное жилье прочим небанковским финансовым организациям в качестве залога. Недобросовестные кредиторы активно инициируют судебные споры и обращают взыскание на жилые дома, квартиры, земельные участки, являющиеся предметом залога по ипотеке».

Как подчеркнула Степанова, мера правительства направлена на уменьшение количества мошеннических схем с ипотекой, снижение риска создания ипотечной кабалы и риска утраты жилья заемщиком.

«Остается открытым вопрос о незащищенности прав ипотечных заемщиков МФО, которые заключали займы под залог недвижимости ранее 2020 года. Для данной категории должников сохраняются риски утраты жилья, часто единственного, переданного в залог по ипотеке до введения данного запрета и ужесточения мер», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов предположил, что власти РФ решили зачистить «ипотечную поляну» для крупных игроков.

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