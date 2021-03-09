Тверь, 9 марта, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил со столетием участника Сталинградской битвы Арсения Михайловича Сухопарова. Фронтовик отмечает вековой юбилей 9 марта, губернатор поздравил его по телефону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Поздравляю Вас со столетним юбилеем. Желаю самого главного — здоровья, хорошего настроения. Для нас Вы являетесь человеком, на которого мы равняемся. Низкий поклон за всё, что Вы сделали», — обратился к ветерану Игорь Руденя.

Арсений Сухопаров родился в Калинине. В довоенные годы работал слесарем и электриком на вагонном заводе. Во время Великой Отечественной войны был призван в ряды Советской армии. Служа радистом в составе 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, координировал переправу через реку во время Сталинградской битвы. Победу встретил в Моравской Остраве (Чехословакия). После войны Арсений Михайлович работал электриком на трикотажной фабрике и в Сельэлектро, 30 лет посвятил предприятию Химволокно. Арсений Сухопаров награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». 21 октября 2020 года Игорь Руденя вручил Арсению Михайловичу орден Почета, указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным. Фронтовик принимал участие в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату 30 июня 2020 года. Арсений Сухопаров принимает активное участие в различных региональных и городских памятных мероприятиях.

9 марта поздравить ветерана с юбилеем во двор его дома пришли юнармейцы. Муниципальный духовой оркестр ДК «Химволокно» исполнил для юбиляра его любимые музыкальные композиции: «Случайный вальс», «Андалузский танец» и другие.