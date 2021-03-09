Москва, , 18:10 — REGNUM В настоящее время рано говорить о том, что всплеск банкротств 2020 года будет компенсирован открытием новых бизнесов в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

«Не стоит забывать о неконтролируемом кредитовании населения. Многие кредиты до сих пор выдаются сомнительным заемщикам — гражданам, которые вряд ли способны обеспечить их своевременный возврат. При этом продвижение программ кредитования стало основным рекламным посылом многих финансовых организаций, — сказал Завьялов. — Говорить о том, что всплеск банкротств 2020 года будет компенсирован открытием новых бизнесов, пока рано. Мы видим постепенное восстановление деловой и предпринимательской активности в начале 2021 года, но сейчас речь идет о борьбе за существование и поисках возможности наверстать потерянное за год пандемии — только после этого можно говорить о реальном росте. Мы вряд ли увидим значительный рост занятости, пока бизнес не вернет упущенное за последние 6−8 месяцев. А уж создание нового бизнеса — это всегда хоть небольшие, но инвестиции, которые нужно найти».

По его мнению, вряд ли можно ожидать спада волны банкротств в 2021 году.

«Во-первых, есть отложенный эффект коронавирусного года, во-вторых, как верно отмечает Минэкономразвития РФ, информированность растет, а сама процедура банкротства стала более доступной — у должников есть возможность бесплатно стать банкротом через упрощенную внесудебную процедуру», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в России стало гораздо проще открыть бизнес, чем закрыть, причем все закрывающие бизнес наделены презумпцией виновности.

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