Красногорск, , 18:06 — REGNUM До конца марта 2021 года в Подмосковье планируется устранить более 90 объектов незаконного строительства. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

С начала 2021 года наиболее активно объекты самовольного строительства выявлялись в городских округах Домодедово, Люберцы, Чехов, Подольск, Клин. В каждом из них ликвидировано пять и более самовольных объектов. Всего же к апрелю в регионе планируется ликвидировать 93 незаконных постройки.

«Результат работы по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства зависит от организованного взаимодействия участников — Главгосстройнадзора, Мособлархитектуры и органов местного самоуправления. И это взаимодействие у нас налажено», — заявил начальник областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

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