Бишкек, , 18:03 — REGNUM Депутат парламента Киргизии Бейшеналы Нурдинов недоволен тем, что Россия, по его мнению, вкладывает деньги в «Газпром Кыргызстан», чтобы тот оставался монополистом на газовом рынке республики. Об этом он заявил на заседании профильного парламентского комитета, пишут киргизские СМИ.

По словам парламентария, в 2025 году закончится срок действия соглашения киргизского правительства с «Газпромом», и российский концерн может уйти из Киргизии.

«Нам это выгодно. Тогда мы станем покупать газ у Узбекистана или у Туркмении», — подчеркнул депутат Нурдинов.

Отметим, что Киргизия и Туркмения не имеют общей границы, а до прихода «Газпрома» в республику юг страны регулярно оставался без газа, поскольку Узбекистан прекращал поставки голубого топлива из-за отсутствия своевременной оплаты. В итоге долг киргизской стороны за узбекский и казахский газ к 2014 году достиг $40 млн.

Напомним, что сейчас себестоимость природного газа, поставляемого в Киргизию «Газпромом» составляет 20 сомов (17,5 рубля) за кубический метр, в том числе: 12,5 сома (10,9 рубля) — покупная стоимость голубого топлива на границе республики, 3,6 сома (3,1 рубля) — расходы на доставку газа от границы до конечного потребителя, 1,3 сома (1,1 рубля) — технические потери и 2,6 сома (2,3 рубля) — расходы на фонд оплаты труда сотрудников «Газпром Кыргызстан».

Причем до недавнего времени «Газпром» не закладывал расходы на фонд оплаты труда в стоимость поставляемого населению Киргизии газа, а потому стоимость голубого топлива для конечных потребителей была несколько ниже.

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