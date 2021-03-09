Москва, , 18:02 — REGNUM До 22 марта общественные штабы по наблюдению за выборами будут открыты во всех субъектах РФ. В течение ближайшей недели общественные штабы начнут действовать в Краснодарском крае, Республике Калмыкия, Свердловской, Амурской и Московской областях и в Санкт-Петербурге. В последующем, в период с 17 по 22 марта — в Республике Крым, Республике Хакасия и Оренбургской области.

На данный момент самый удаленный на восток населенный пункт, где открыт общественный штаб — город Анадырь, самый южный — город Севастополь.

Задача общественных штабов — наблюдение за выборами с целью обеспечения их прозрачности и легитимности. В состав штабов входят члены Общественных палат регионов, представители общественных организаций, предпринимательского и журналистского сообществ, блогеры, волонтеры, политологи и эксперты в области избирательного права. Их работу организуют региональные Общественные палаты при поддержке Общественной Палаты РФ и «Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

По мнениюруководителя общественного штаба Амурской области, председателя общественной организации «Амурский областной союз женщин» Жаккелины Орловой, амурский общественный штаб станет открытой площадкой по оперативной обработке и верификации сообщений, поступающих от наблюдателей с участков.

«Наша организация разделяет ключевой принцип неангажированного общественного контроля за выборами и готова популяризировать его», — заявила эксперт, отметив, что «Амурский областной союз женщин» обладает значительным опытом в данном сфере и плотно сотрудничает с Ассоциацией НОМ.

Региональный координатор Ассоциации НОМв Севастополе Павел Харламов отметил, что севастопольский общественный штаб намерен оказать всемерную организационную поддержку крымским коллегам.

«Крым — наш ближайший сосед, и нам очень важно оказывать всестороннюю информационно-аналитическую и методическую поддержку помощь друг другу на всех этапах избирательной кампании», — отметил он, подчеркнув, что речь в первую очередь идет о предотвращении распространения фейковой информации и противодействии провокациям. «Благодаря данной работе, прозрачность и гласность предстоящих выборов будет обеспечена», — заявил эксперт.

Напомним, масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах РФ. За два месяца с февраля по март должно пройти 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей по всей стране. Учеба займет полгода.

Программа беспрецедентна по числу задействованных в ней участников и географии. К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране. Накануне к учебе присоединились представители 17 партий, в том числе «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская платформа», КПСС, «Зеленая Альтернатива», «Партия РОСТА», «Партия прямой демократии», «Партия за справедливость!», «Демократическая партия России», «Гражданская сила», «Родина», «Коммунисты России», «За правду», «Патриоты России» и представители других партий.