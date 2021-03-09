Тамбов, , 18:01 — REGNUM В Тамбове и Мичуринске Тамбовской области по решению главы администрации региона Александра Никитина участковым терапевтам и педиатрам будут платить за трудоустройство по 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Ambov.gov.ru

В Тамбовской области приступили к реализации масштабной программы модернизации первичного звена, которая нацелена на повышение качества и доступности медицинской помощи. Одно из главных направлений работы — сокращение дефицита медицинских кадров. Сегодня, 9 марта, по итогам еженедельного оперативного совещания губернатор Александр Никитин поручил предусмотреть стимулирующие выплаты в размере 1 млн рублей для медицинских специалистов, которые пожелают трудоустроиться участковыми педиатрами и терапевтами в поликлиники Тамбова и Мичуринска. Эта мера призвана решить проблему дефицита участковых врачей в первичном звене здравоохранения.

Программа поддержки участковых терапевтов и педиатров Тамбова и Мичуринска рассчитана на три года. Всего региональные власти планируют выделить из бюджета на стимулирующие выплаты таким специалистам 48 млн рублей, а до конца текущего года из областного бюджета на эти цели будет выделено 16 млн рублей.

Отметим, то до настоящего времени стимулирующие выплаты могли получить только те врачи, которые в рамках программы «Земский доктор» трудоустраиваются в больницы в небольших городах и поселках.

«Лечебные учреждения Тамбова и Мичуринска к ним не относятся, хотя в этих городах также имеется дефицит кадров, из-за которого специалисты первичного звена вынуждены работать в условиях сверхнагрузки, поэтому проблема требует скорейшего решения», — отметил Александр Никитин.