Ростов, Ярославская область, , 17:59 — REGNUM В Ярославской области жители Ростова Великого остались недовольны перерасчётом платы за отопления после аварии на теплосетях. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс». На несколько дней из-за прорывов теплотрассы люди остались без тепла. Власти обещали сделать перерасчёт. Но жителям суммы в квитанциях не понравились.

Авария на теплосетях в Ростове Наталия Бобрякова

«Четверо суток без отопления. В среднем за месяц платим 4500 (общедомового счетчика нет). Таким образом за четверо суток перерасчет должен быть минимум 600 рублей. А он составил…142 рубля», — написал в социальных сетях один из жителей Ростова.

Таких сообщений немало. В региональном департаменте Государственного жилищного надзора назвали размер перерасчёта ошибочным.

«Вопрос проведения перерасчета за коммунальные услуги жителям Ростова в связи с аварийной ситуации на котельной и внешних сетях находится на контроле. В связи с технической ошибкой, допущенной сотрудниками ресусроснабжающей организации, в платежных документах указаны некорректные данные. Допущенные нарушения будут устранены в платежных документах в следующем месяце», — сказал в ответ на запрос ИА REGNUM директор департамента Давид Бараташвили.

Стоит отметить, что аварии произошли на сетях котельной, которое обслуживает компания «Малая комплексная энергетика», подконтрольная правительству Ярославской области.

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