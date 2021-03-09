Ростов, Ярославская область, 9 марта 2021, 17:59 — REGNUM В Ярославской области жители Ростова Великого остались недовольны перерасчётом платы за отопления после аварии на теплосетях. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс». На несколько дней из-за прорывов теплотрассы люди остались без тепла. Власти обещали сделать перерасчёт. Но жителям суммы в квитанциях не понравились.
Таких сообщений немало. В региональном департаменте Государственного жилищного надзора назвали размер перерасчёта ошибочным.
Стоит отметить, что аварии произошли на сетях котельной, которое обслуживает компания «Малая комплексная энергетика», подконтрольная правительству Ярославской области.
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