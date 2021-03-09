Красногорск, , 18:00 — REGNUM В Подмосковья 21 муниципальное образование может пострадать от паводка в 2021 году. Об этом 9 марта сообщил министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

По его словам, на территории региона находится 17 паводкоопасных рек. Из-за этого подтопления могут произойти в Дмитровском и Можайском округах. Также под их влияние могут попасть Красногорск и Истра, а также ряд других муниципалитетов.

«У нас 21 муниципальное образование, где есть риск подтопления 17 наиболее опасными с точки зрения паводка рек. Просьба особое внимание обратить Дмитрову, Красногорску, Истре и Можайску. Здесь ситуация наиболее интенсивна с точки зрения прохождения талых вод», — сказал Разин.

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