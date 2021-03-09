Екатеринбург, , 18:09 — REGNUM В Свердловской области сократили почти 70% коек, ранее развёрнутых для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

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Сейчас в области функционирует 3 362 таких койки. что на 68% меньше, чем на пике заболеваемости COVID-19.

«Тем не менее, расслабляться ни в коем случае нельзя», — цитирует департамент губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона призвал жителей продолжать соблюдение всех ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 79,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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