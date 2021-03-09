Вологда, , 17:57 — REGNUM В Вологде проводы зимы обойдутся без массовых гуляний — не будет ни традиционного сжигания чучела, ни ярмарки, ни концертов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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Свое решение глава города Сергей Воропанов объяснил риском распространения коронавируса.

«Сейчас не то время, чтобы широко праздновать, обмениваться этим вирусом», — сказал он.

Вместе с тем, 13 и 14 марта в ряде районов Вологды пройдут массовые спортивные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за сутки выявили 110 носителей коронавируса, два человека скончались.